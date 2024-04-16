SON DAKİKA HABERİ: Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi

KURALLARA UYMA ÇAĞRISI



“Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır ama ayırmak için değil.” diyen Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.



SELEKTÖRLE RADAR UYARISINA KESİLEN CEZA



Bakan Yerlikaya açıklamasında, selektörle radar uyarısına kesilen cezalara da değindi. Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini açıkladı.

RADAR DENETİMLERİ ARTACAK

Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza küçük bir uyarı. Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanlara selektör yapmayı devam edin, orada da bize yardımcı olun.” diye konuştu.