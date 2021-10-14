SON DAKİKA HABERİ: Taliban heyeti Ankara'ya geldi

SON DAKİKA HABERİ: Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Haberler - NTV Haber 14.10.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 10:36

SON DAKİKA HABERİ: Taliban heyeti Ankara'ya geldi
Emirhan Muttaki

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Son dakika i!

Taliban'dan bir heyet 'ye geldi. 

Heyette Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de bulunuyor.

Muttaki ve beraberindeki heyet, Ankara'da Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil’e gitmeyi düşünüyoruz" demişti.

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