TBMM Başkanı Şentop'ta üçüncü dönem adaylık açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığı tartışmalarına değinen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ikinci kez söz konusu" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 11:16 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 11:29

TBMM Başkanı Şentop'ta üçüncü dönem adaylık açıklaması
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Siyasette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına yönelik tartışmalar sürüyor. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere açıklama yaparken konuya değindi. Şentop şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği teklifi komisyona gelince 10 gün görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler bu rapor üzerinden yapıldı. 2016'da komisyon görüşmelerinde aksi görüş olmadı. 2 defa seçilme hakkını yeni sistem içinde getirdiği anlaşılmaktadır net bir şekilde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için."

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