Son dakika haberi... TSK vuruldu denilen hastanenin görüntüsünü paylaştı

Son dakika haberi! TSK tarafından vurulduğu öne sürülen Afrin hastanesinin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar terör örgütleri tarafından TSK hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır" denildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...