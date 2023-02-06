SON DAKİKA HABERİ: Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta daha tatil

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil ilan edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta daha tatil
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Son dakika haberi! 

bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı.

Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildiği duyuruldu.

Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. 

Okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.

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