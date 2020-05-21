SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 27 ölüm

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.

21.05.2020 - 19:25 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 19:30

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Son dakika haberi! Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.

Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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