SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 27 ölüm

Son dakika haberi! Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.

Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor" ifadelerini kullandı.



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