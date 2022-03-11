SON DAKİKA HABERİ: Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

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İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün durumu, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

VİDEO: UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI