SON DAKİKA HABERİ: Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası, şiddetli rüzgar ve soğuk nedeniyle ayrıldı. Köprü şu anda çift yönlü olarak ulaşıma kapalı.

Haberler - NTV Haber 11.03.2022 - 13:09 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 13:15

SON DAKİKA HABERİ: Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberi! 

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. 

Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün durumu, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

VİDEO: UNKAPANI KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

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