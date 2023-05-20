SON DAKİKA HABERİ... Wagner: Bahmut'ta kontrol sağlandı, 25 Mayıs'ta Rus ordusuna devredilecek

SON DAKİKA HABERİ: Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'nın Bahmut kentinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Wagner güçlerinin kentin kontrolünü 25 Mayıs'ta Rus ordusuna devredeceği bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ... Wagner: Bahmut'ta kontrol sağlandı, 25 Mayıs'ta Rus ordusuna devredilecek
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