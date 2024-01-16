SON DAKİKA HABERİ: Yılın ilk Kabinesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını açıkladı

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık. Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.

"YENİ HAREKATLARLA GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

"HER KÜRESEL KRİZ, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE FIRSATLAR GETİRİYOR"

Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz, Türkiye'nin önüne fırsatlar getirmektedir.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.