SON DAKİKA HABERİ: ''Yurtdışında corona virüsten 473 Türk hayatını kaybetti''
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında corona virüs nedeniyle 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti. Çavuşoğlu, ''Cenazelerin büyük bir bölümünü Türkiye'ye getirdik'' dedi.
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