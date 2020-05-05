SON DAKİKA HABERİ: ''Yurtdışında corona virüsten 473 Türk hayatını kaybetti''

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında corona virüs nedeniyle 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti. Çavuşoğlu, ''Cenazelerin büyük bir bölümünü Türkiye'ye getirdik'' dedi.

ntv.com.tr 05.05.2020 - 12:37

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