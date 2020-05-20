SON DAKİKA HABERİ: 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

NTV Haber 20.05.2020 - 00:58 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 01:49
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.
İş ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri kapsamda.
İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.
Kararın, Covid19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.