SON DAKİKA HABERİ: 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

NTV Haber 20.05.2020 - 00:58 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 01:49

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

İş ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri kapsamda.

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın, Covid19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi. 

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