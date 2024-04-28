1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala, milyonlarca öğrenci ve veli okulların açık olup olmadığını merak ediyor. 2024 yılı resmi tatil takviminin belli olmasıyla birlikte, 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?



1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.



Yasaya göre, 1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.



1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde resmi tatiller arasında yer almaktadır.



Buna göre; 1 Mayıs Çarşamba günü okullar kapalı olacak.