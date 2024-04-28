Edirne'de taksiyle motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene ve Necati İşcan caddelerinin kesişiminde M.B. (46), yönetimindeki taksiyle Necati İşcan Caddesi'ne dönüş yaparken karşı yönden gelen O.A.Y. (22) idaresindeki motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü O.A.Y. ve arkasında oturan Z.M. ile takside yolcu olarak bulunan B.G. ve Y.Ö. yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.