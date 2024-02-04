SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan'dan ABD - İran çatışması yorumu: Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran'ın Suriye ve Irak'ın bazı noktalarında kontrollü çatışması hakkında, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
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