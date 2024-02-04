SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan'dan ABD - İran çatışması yorumu: Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran'ın Suriye ve Irak'ın bazı noktalarında kontrollü çatışması hakkında, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan'dan ABD - İran çatışması yorumu: Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz
ABD ve İngiltere, Yemen'de 36 hedefi bombaladı

ABD ve İngiltere, Yemen'de 36 hedefi bombaladı

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