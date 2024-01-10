SON DAKİKA HABERİ: CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor

Siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için dördü büyükşehir olmak üzere 5 il ve 7 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer oldu.

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:

Ankara

Kahramankazan: Selim çırpan, Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak, Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu

Antalya

Konyaaltı: Cem Kotan, Kumluca: Mustafa Köleoğlu, Manavgat: Niyazi Nefi Kara, Serik: Kadir Kumbu