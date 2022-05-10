SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, , Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman il  telefonda görüştü. Sağlık kontrolü için hastanede bulunan Kral Selman bin Abdulaziz’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberler 10.05.2022 - 00:49

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmede, -Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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