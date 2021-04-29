SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memur maaşları açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Erdoğan, işten çıkartma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını söyledi.

ntv.com.tr 29.04.2021 - 19:21

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memur maaşları açıklaması

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek" şeklinde konuştu.

 Memur maaşları ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, 10 Mayıs'ta maaşların ödeneceğini belirtirken, işten çıkartma yasağının da 30 Haziran'a kadar uzatıldığını söyledi.

KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...