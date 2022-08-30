SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta yaşanan eylemler nedeniyle kente seyahat uyarısı yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Halihazırda ülkede bulunan vatandaşlara yönelik ise "Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır." uyarısında bulunuldu.



Ayrıca vatandaşlara Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +903122922929 numaralı hattan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine +9647901909406 numaralı telefondan ve embassy.baghdat@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşılabileceği bilgisi de paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekilme kararı sonrası taraftarları Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.



Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.



Bölgede çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.