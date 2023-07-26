Dudullu’da belediye otobüsünde yangın

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Dudullu'da bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Şoförün, dumanları fark etmesiyle yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dudullu’da belediye otobüsünde yangın
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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu'da bir alt geçitte ilerleyen İETT otobüsünde yangın çıktı.

Olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Necip Fazıl Bulvarı'nda alt geçitte ilerlemekte olan 14 A hat numaralı 34 GG 2378 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Dudullu’da belediye otobüsünde yangın - 1

Şoförünün durdurduğu otobüste bulunan şoför ile yolcular otobüsü terk etti.

Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu.

Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

Otobüsteki yolcular ve yangına tanık olan çevredekiler yangın nedeniyle panik yaşadı.

Kimi vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkararak yangın anlarını kayda aldı.

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