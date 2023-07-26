Dudullu’da belediye otobüsünde yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu'da bir alt geçitte ilerleyen İETT otobüsünde yangın çıktı.

Olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Necip Fazıl Bulvarı'nda alt geçitte ilerlemekte olan 14 A hat numaralı 34 GG 2378 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı