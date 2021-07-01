SON DAKİKA HABERİ: Elmalı davası: Mağdur iki kardeş devlet korumasına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Antalya Elmalı'daki istismar davasında mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 22:17 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 22:34

SON DAKİKA HABERİ: Elmalı davası: Mağdur iki kardeş devlet korumasına alındı

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Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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