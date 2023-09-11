SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan ile Paşinyan görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştridi.



Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı.



İki lider, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade ettiler.