SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan ile Paşinyan görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve ikili konular ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan ile Paşinyan görüştü
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Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştridi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı.

İki lider, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade ettiler.

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