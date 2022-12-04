SON DAKİKA HABERİ: Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa etti

Son dakika haberi! Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç görevinden istifa etti.

GPD Başkanlığını Ocak 2019'dan beri yürüten Aykaç, istifa kararını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Aykaç açıklamalarının çarptırıldığını, bu nedenle de istifa kararı aldığını belirtti.

Gıda Perakendecileri Derneği’nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmadığını vurgulayan Aykaç, "Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi" dedi.



Aykaç ayrıca, görev süresinin bir ay sonra dolacağını ancak dernek üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için görevinden ayrılma kararı verdiğini belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...