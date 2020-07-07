SON DAKİKA HABERİ: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama

SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı 07.07.2020 - 01:40 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 02:42

SON DAKİKA HABERİ: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama

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Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi

Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi

Son dakika haberi!  Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşının savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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