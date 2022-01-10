SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (25-31 Aralık)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663,69, Ankara'da 184,29 ve İzmir'de 323,30 oldu.

Söz konusu tarihlerde vaka sayısı en çok artan 10 il ise şöyle:

Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul olduğunu belirten Koca, "Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu" dedi.



Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin bir artış olmadığını da belirten Koca, "Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" ifadelerini kullandı.