SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da okul servislerinde yeni dönem

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’daki okul servislerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle birlikte, mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek. UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak. Düzenlemeyle, velilere ikinci bir seçenek oluşturularak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da okul servislerinde yeni dönem
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Son dakika haberi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında, okul servisleri ile ilgili yeni bir karar alındı.

UKOME oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeye göre, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek.

UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak.

Böylece ikinci bir seçenek oluşturularak, daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.

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