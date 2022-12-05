SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.



Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.



TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,31 olarak gerçekleşti.

BAKAN NEBATİ: DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.



Nebati, "Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" dedi.



Enflasyon konusunda alınan önlemlere işaret eden Nebati, "Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur" diye konuştu.

Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 5, 2022

Bakan Nebati şöyle devam etti:



"Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyordu.



Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği öngörülmüştü.



Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.