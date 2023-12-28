SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu’nda 11 vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Kazaya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER