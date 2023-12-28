SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.
NTV canlı yayınına bağlanan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu’nda 11 vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kazaya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
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