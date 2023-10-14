SON DAKİKA HABERİ: Mardin’de iki terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1’i turuncu, 1’i gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen iki teröristin 2 vatandaşın şehit edildiği, 1 jandarma ve 1 vatandaşın da yaralandığı eylemlere katıldığının tespit edildiğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.