SON DAKİKA HABERİ: Mardin’de iki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1’i turuncu, 1’i gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen iki teröristin 2 vatandaşın şehit edildiği, 1 jandarma ve 1 vatandaşın da yaralandığı eylemlere katıldığının tespit edildiğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Mardin’de iki terörist etkisiz hale getirildi
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