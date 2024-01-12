SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit oldu

Son dakika haberi! Kuzey Irak'taki üs noktasına terör örgütü unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 5 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.