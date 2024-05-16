Antalya'da 122 kaçak göçmen yakalandı

Antalya Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Maden Koyu'nda kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Dün saat 18.00 sıralarında sahile yakın noktada operasyon yapan ekipler, 41'i çocuk, 29'u kadın olmak üzere toplam 122 kaçak göçmeni yakaladı.

Aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu İran, Irak, Afganistan, Suriye, Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan uyruklu kaçak göçmenler otobüslerle ilçe merkezindeki spor salonuna getirildi.



Tekneyle Kemer'den İtalya'ya, oradan da Fransa'ya geçmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.