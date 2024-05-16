Sınıfta biber gazı topu patladı: 25 öğrenci hastanelik oldu

Samsun'da bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Sınıfta biber gazı topu patladı: 25 öğrenci hastanelik oldu

'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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