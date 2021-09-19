MSB:10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

19.09.2021 - 13:03 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 13:09

MSB:10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Millil Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" açıklamasını yaptı.

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