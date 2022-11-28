SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit'te bir asker şehit

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit harekatında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit'te bir asker şehit

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Son dakika haberi! Pençe Kilit harekat bölgesinde bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 27 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Şehidin İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı. 25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıkları öğrenildi. Şehidin naaşının çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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