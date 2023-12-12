SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda baygınlık geçirdi

SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Bitmez’e ilk müdahale Meclis’te yapıldı. Bitmez daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda baygınlık geçirdi
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Son dakika haberi! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda baygınlık geçirdi - 1 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi.

İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda baygınlık geçirdi - 2 Bitmez, ambulansla en yakın hastaneye götürüldü

Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı.

Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda baygınlık geçirdi - 3 Bitmez, ambulansla en yakın hastaneye götürüldü

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.

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