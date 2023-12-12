SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçirdi

"SON DERECE KRİTİK VE CİDDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez’i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, Bitmez'in 20 dakika içinde hastaneye getirildiğini ve anjiyosunun planlandığını dile getirip "2 ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Pompa ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor." diye konuştu.

Koca, milletvekilinin durumunun son derece kritik ve ciddi olduğunu ifade etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ile görüşen Kurtulmuş, Bitmez'in sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Kurtulmuş, Bitmez'in eşi ve kızıyla da görüştüğünü dile getirerek, "Ailesi de gayet metin bir şekilde, Cenabıallah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde buradaki yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Hep beraber dua edeceğiz. Doktorlarımızın gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey, inşallah yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Allah şifa versin. Saadet Partisi Grubu'na, ailesine, TBMM'ye ve bütün milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.