SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçirdi

Son dakika haberi! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.
Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.
Hasan Bitmez, konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı.
Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez’e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.
10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI
Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez’e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez’in yanına geldi. Bitmez’e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.
Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez’e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.
Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bitmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
"SON DERECE KRİTİK VE CİDDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez’i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Koca, Bitmez'in 20 dakika içinde hastaneye getirildiğini ve anjiyosunun planlandığını dile getirip "2 ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Pompa ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor." diye konuştu.
Koca, milletvekilinin durumunun son derece kritik ve ciddi olduğunu ifade etti.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: İNŞALLAH TIBBİ MÜDAHALELERE OLUMLU CEVAP VERİR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ile görüşen Kurtulmuş, Bitmez'in sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.
Kurtulmuş, Bitmez'in eşi ve kızıyla da görüştüğünü dile getirerek, "Ailesi de gayet metin bir şekilde, Cenabıallah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde buradaki yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Hep beraber dua edeceğiz. Doktorlarımızın gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey, inşallah yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Allah şifa versin. Saadet Partisi Grubu'na, ailesine, TBMM'ye ve bütün milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.
"DURUMU KRİTİK, DUA EDİYORUZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bitmez’in durumunun ciddi olduğunu söyledi. “Vekilimiz acilde, yoğun çaba gösteriliyor.” diyen Bakan Tunç, “Durumu kritik, dua ediyoruz.” ifadesini kullandı
"SAĞLIKÇILAR BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERİYOR"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Karamollaoğlu, Bitmez'e Meclis'te yapılması gereken bütün müdahalelerin yapıldığının altını çizerek, "Kendisi şeker hastası ve kalple de problemleri vardı. Çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle buraya nakli sağlandı. Kalp masajı yapıldı. Son verilen bilgi ile şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Sağlıkçılar bütün gayreti gösteriyor. Yoğun bakımda inşallah sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz." dedi.
Bitmez’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Meclis’teki bütçe görüşmelerine ara verildi.
Çok sayıda siyasetçi, Bitmez’in kaldırıldığı hastaneye giderek son durum hakkında bilgi aldı.
HASAN BİTMEZ KİMDİR?
Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.
Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.
Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.
Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.
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