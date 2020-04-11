SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte sağduyu içerisinde tamamlayacağız. İnançtan taviz vermeyelim, mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.

11.04.2020 - 18:48

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele konusunda Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım." açıklaması yaptı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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