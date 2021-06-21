SON DAKİKA HABERİ: Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında

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Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında kalacak.

Korkmaz'ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili ntv.com.tr'ye bilgi verdi.

Murat Dülger, Viyana'daki mahkemenin Sezgin Baran Korkmaz hakkında yetkisizlik kararı verdiğini ve bir sonraki mahkemenin 14 gün sonra Korkmaz'ın yakalandığı yer olan Wels’te yapılacağını söyledi.



Müvekkilinin Türkiye'de yargılanmasını ve Türkiye'ye iadesini istediklerini belirten Dülger, "14 gün sonraki mahkemede iade edilip edilmeyeceği yönünde bir karar verilmeyecek. İade süreci biraz uzun bir süreç. Wels'teki mahkeme, eğer iade kararı oluşursa bu sürecin gözaltında mı yoksa serbest olarak mı geçireceğine karar verecek" dedi.

KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI



Türkiye’de hakkında “kara para aklamak” suçunu işlediği iddiasıyla İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Sezgin Baran Korkmaz, dava sonrası yurtdışına kaçmıştı.



5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına giden Korkmaz, ABD'nin talebi üzerine 18 Haziran'da Avusturya polisinin operasyonuyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Korkmaz hakkında ABD'de de "Kara para aklama" suçlamasıyla açılmış soruşturma bulunuyor.

"TÜRKİYE'DE YARGILANMAK İSTİYOR"

Avukat Dülger yaptığı başka bir açıklamada, aynı suçtan çifte yargılama olamayacağını belirterek "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli" dedi.

Dülger, müvekkilinin ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini de söyledi.