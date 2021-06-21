Avukatı: Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyor

Avusturya’da ABD’nin talebiyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili konuşan Avusturya’da Türkçe yayımlanan Yeni Vatan Gazetesi'nden Birol Kılıç, Avusturya’nın ABD tarafından ‘tutuklama kararı olduğu’ bilgisini verdi.

JUSTİZANSTALT WİEN JOSEFSTADT HAPİSHANESİNDE



Viyana Hakimliği sözcüsü ile yaptığı görüşmeyi aktaran Kılıç, “Hakimlik sözcüsü, Amerika’nın tutuklama kararı olduğunu, tutukluluk halinin devam ettirilip edilemeyeceğine ilişkin kararın Korkmaz’ın hakim karşısına çıktıktan sonra verileceğini ve kararın Avusturya saati ile 15.00 (TSİ 16.00) civarında belli olmasının beklendiğini söyledi" derken Korkmaz’ın avukatları tutukluluk haline itiraz etti. Sezgin Baran Korkmaz’ın Justizanstalt Wien Josefstadt hapishanesinde tutulduğu bilgisi paylaşıldı” diye konuştu.

Korkmaz, Cumartesi günü Avusturya’da gözaltına alınmıştı. Avukatları, Korkmaz’ın “ABD’de açılan ve eski dava ile bağlantılı olduğu belirtilen yeni bir dava nedeniyle gözaltına alındığını” söyledi.



Korkmaz’ın avukatlarının öğleden sonra ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.



AVUSTURMA MAHKEMESİ KARAR VERECEK

Türkiye’de hakkında “kara para aklamak” suçunu işlediği iddiasıyla İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Sezgin Baran Korkmaz, dava sonrası yurtdışına kaçmıştı.

Habertürk’ten Yasemin Güneri, “Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ile iade sürecini konuştum. Adalet Bakanlığı’nın iade sürecini başlattığını söyleyen Dülger, Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya Mahkemesi’nin karar vereceğini söyledi” diye konuştu.

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türk vatandaşı olduğunu, ABD’de de “Kara para aklama” suçundan hakkında soruşturma açıldığını, ancak Türkiye de bu konuda dava açılmış olmasının daha önemli olduğunu belirterek, “Aynı suçtan çifte yargılama olmaz. Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli” dedi.

"TÜRKİYE'DE YARGILANMAK İSTİYOR



Güneri, "Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini vurgulayan Dülger, buna gerekçe olarak da ceza kanunumuzu gösterdi. Kara para aklama suçunun Türkiye’deki cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis" diye yazdı.

Bugün hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme ilk etapta iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar verecek.

İade sürecinin aylar süreceği ve hangi ülkeye iade edileceği konusu bir yana Avusturya Mahkemesi’nin Sezgin Baran Korkmaz’ı iki ülkeye iade etmemesi de söz konusu. Korkmaz’ın Avusturya’da yatırımları olması ve 'İşadamı' kabul edilmesi halinde serbest kalması da gündeme gelebilir.