SON DAKİKA: Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verile göre, Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.
BAKANLARDAN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.
"BALKONDAN ATLAYANLAR OLDU"
NTV yayınına telefonla bağlanan Malatya Valisi Hulusi Şahin, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut." açıklamasında bulundu.
"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI
Ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şahin, iletişimde herhangi bir sıkıntı olmadığını, vatandaşlara da hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.
DEPREM ANI KAMERADA
Öte yandan Malatya'daki deprem anı bir restoranın güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde restoranda yemek yiyen grup deprem anında hızla dışarı çıkarken görülüyor.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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