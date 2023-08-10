SON DAKİKA: Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

BAKANLARDAN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

"BALKONDAN ATLAYANLAR OLDU"



NTV yayınına telefonla bağlanan Malatya Valisi Hulusi Şahin, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut." açıklamasında bulundu.



"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI



Ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şahin, iletişimde herhangi bir sıkıntı olmadığını, vatandaşlara da hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan Malatya'daki deprem anı bir restoranın güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde restoranda yemek yiyen grup deprem anında hızla dışarı çıkarken görülüyor.