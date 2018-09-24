Son dakika haberi!

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni büyükşehir belediye başkanını seçmek amacıyla olağanüstü toplandı.



Mecliste yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş, kullanılan 67 oyun 66'sını alarak başkan seçildi, 1 oy ise boş çıktı.



Öte yandan CHP’li meclis üyeleri, Hasan Karamustafaoğlu'nu büyükşehir belediye başkanı adayı gösterdi ancak oylama öncesi salonu terk etti.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Engin Tekintaş, uzun yıllardan bu yana siyaset yaptığını belirterek, siyasetteki amaçlarının halka hizmet, gönül alma ve doğru istikamette yola devam etmek olduğunu kaydetti.



"GELECEĞİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Mecliste yapılan oylama sonucu oyların yüzde 99'unu alarak göreve başlamış bulunduğunu belirten Tekintaş, "Sizlerle hizmetin devamını, milletimizin özellikle gönül ilişkisini bizimle doğrudan kurarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bu süreçte karşılıklı diyaloglarımızı, kamuoyuyla basınla halkla ve ilgili diğer birimlerle hizmetlerimizi sürdürmeye, geleceği inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Tekintaş şunları kaydetti:



"Onun için hizmetin devamı olarak almış olduğumuz bu görevi sizlerle en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için kol kola kucaklaşarak canıgönülden birbirimizi geleceğe taşıyacak hizmetleri sürdürmemizin en kolay yolu, birlikte yola devam. Gelecek hepimizin. Ordu gelişecek ve değişecek. 19 ilçemizle birlikte durmak yok, hizmetlere devam."

