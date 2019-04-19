Son dakika haberi!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbarat servisinde çalışan iki kişi İstanbul'da casusluk suçlamasıyla tutuklandı. 2 casusun pazartesi günü tutuklandığı belirtildi.
Casusların sorgularında BAE adına Türkiye'deki Araplar hakkında bilgi topladıklarını itiraf ettikleri aktarıldı.
Reuters haber ajansına konuşan yetkililer tutuklananlardan birinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili bağlantısının da soruşturulduğunu ifade etti.
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...