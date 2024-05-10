Alkollü sürücü aracın hakimiyetini kaybedince takla attı

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Alkollü sürücü aracın hakimiyetini kaybedince takla attı

'da Mimar Sinan 10. Cadde'de alkollü olduğu öğrenilen Z.K. idaresindeki 19 ABD 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarpıp takla attı. 

Alkollü sürücü aracın hakimiyetini kaybedince takla attı - 1

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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