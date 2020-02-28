SON DAKİKA: Suriye İdlib'de 33 şehit, 32 yaralı

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İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi.

Açıklamayı, gelişmeleri bildirmek üzere dördüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

Şehit sayısının 33'e yükseldiğini söyleyen Doğan, 32 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı. Yaralı askerler arasında durumu ağır olan yok.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:



"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

"YARALI ASKERLER SINIR KAPISINDAN İÇERİ ALINDI"

Vali, bazı askerlerin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddialarıyla ilgili soruyu ise "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir" şeklinde yanıtladı.

"Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diyen Doğan yaralılarla ilgili bilgilendirmeleri zaman içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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