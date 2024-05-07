Başakşehir’de konteyner yangını

İstanbul Başakşehir’deki bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir’de konteyner yangını

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Başakşehir’e bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanının içerisinde, işçilerin konaklamak için kullandığı 2 katlı konteynerde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Dumanlar kısa sürede gökyüzünü sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tüm çalışanların mesai saati içerisinde olması muhtemel bir faciayı önledi.

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