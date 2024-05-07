Başakşehir’de konteyner yangını

Başakşehir’e bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanının içerisinde, işçilerin konaklamak için kullandığı 2 katlı konteynerde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanlar kısa sürede gökyüzünü sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tüm çalışanların mesai saati içerisinde olması muhtemel bir faciayı önledi.