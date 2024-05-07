Kredi vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kredi vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Y.K. ile T.D, kredi kullandırma vaadinde bulundukları Y.G'nin internet bankacılığı hesabından 360 bin lira kredi çekerek parayı farklı hesaplara aktardı.

Dolandırıldığını anlayan Y.G'nin polise şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Y.K, T.D. ile paranın hesaplarına aktarıldığı M.B. ve F.C.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ile Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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