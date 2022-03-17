SON DAKİKA: Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu

SON DAKİKA HABERİ: Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haberler 17.03.2022 - 15:22 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 15:28

SON DAKİKA: Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Şebnem Korur Fincancı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı,  Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle Mücadele Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda arama kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunumuştur."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...