Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin.

Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız.



Son hafta, yeni yönetim sistemini bir programla açıklayacağım.



Biz bu yeni dönemde inşallah daha çok futbolda olduğu gibi ofansif bir anlayışla, ortak aklı devreye sokarak, yanımızda ciddi bir ekip ve o ekiple beraber de süreyi hızla işleten bir yapıyla Türkiye'yi şöyle uçurmanın gayreti içinde olacağız.



(Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yönelik açıklamaları) Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa, bu projeyi bugüne kadar niye açıklamadı? Sayın Kılıçdaroğlu ne anlar projeden?



Şahsımı ve aile bireylerimi Man Adası'na para kaçırmakla itham eden Kılıçdaroğlu, iftirasının cezasını mahkemede buldu.



(İnce'nin sözleri) Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyorlar hırsızlık ithamı karşısında. İftira etmek, yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine kadar işlemiş vaziyette. Her seferinde yargıda boylarının ölçüsünü almalarına rağmen akıl almaz bir yüzsüzlükle, aymazlıkla, pişkinlikle buna devam ediyorlar.



(Yeni kabine) Parlamentodan milletvekili alabilirsiniz, alırsınız ama bu defa o arkadaşınızın yeri boşalmış olur. Bir milletvekilliğini kaybedersiniz. İkiyse ikiyi, üçse üçü kaybedersiniz. Onun için daha çok ağırlıklı olarak dışardan bu kabineye elamanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir koalisyon sistemi değildir. Aslında koalisyondan ayıklanma sistemidir.



Cumhur İttifakı'nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım.



Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik.



Şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde, ben kalkıp 'ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur.



En ideal olan, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız.



(FETÖ ile mücadelede) 15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz.



Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız.

Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta Mahmur. Mahmur çok önemli.

(Bedelli askerlik) Seçimi atlatalım, seçimden sonra bu işin hem askeri boyutunu bir değerlendiririz, ondan sonra kendi kabinemizde, ekibimizle ortak aklı oluştururuz. Ona göre de inşallah onun adımını hayırlısıyla atarız.

Ali beyin teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın."