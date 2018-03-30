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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Anadolu Ajansı

Türkiye
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SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek hafta Türkiye-Rusya-İran arasında İstanbul'da liderler düzeyinde Suriye konulu üçlü zirve yapılacak.

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