SON DAKİKA: İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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