SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ziyaret

Ankara İsrail'den önemli bir ismi ağırlayacak. İlişkilerin normalleşme sürecine girdiği İsrail'in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl aranın ardından İsrial'e ilk resmi ziyareti 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid iadeyi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek. İki isim son görüşmesinde karşılıklı büyükleçi atamalarının Türkiye'de gerçekleştirilecek görüşmede ele alınacağını belirtmişti. Görüşmelerde enerji alanında işbirliği konusunun gündemde olması bekleniyor.